Wanda Nara nella bufera | i suoi vicini di Milano pronti a farle causa

(Di sabato 12 novembre 2022) Cos’ha combinatoper far arrabbiare così tanto idi casa a? Presto il Tribunale aspetterà la manager Nonostante il trasferimento a Parigi, la famiglia di Icardi ha tenuto la proprietà di, quella acquistata quando il fuoriclasse argentino era in forza all’Inter. Proprio quell’immobile sta creando non pochi problemi alla L'articolo proviene da Inews24.it.

Dopo il rogo per eliminare i mobili vecchi sul Lago di Como,e Mauro Icardi sono finiti al centro di una nuova diatriba con i vicini di casa. Non bastava l' astio con il vicinato di Brienno , sulle sponde lacustri, a complicare la situazione ci sono ...Leggi anche >, la veranda abusiva fa saltare il Superbonus al suo condominio di Milano: i vicini vogliono farle causa E ancora, parlando della 'nuova' relazione con il marito, Belen ...Giro di boa per Ballando con le stelle 2022, arrivato a metà percorso. Scoprite tutte le anticipazioni, ospiti e scaletta di stasera.L'imprenditrice e agente di Icardi è tornata a vivere a Istanbul dopo aver trascorso gli ultimi mesi in Argentina ...