Wanda Nara | la veranda abusiva fa saltare il Superbonus al suo condominio di Milano | i vicini vogliono farle causa

Commenta per primo Dopo il viaggio in Argentina e le polemiche legate alla relazione con il cantante L - Gante,è tornata a Istanbul dove ha preso una nuova casa proprio accanto a quella di Mauro Icardi per poter stare vicino ai suoi figli. In alcune storie, pubblicate e poi rimosse,ha ...Estratto dell'articolo di Franco Vanni per www.repubblica.it9 Nuovi guai per. Questa volta non si tratta di screzi con Maurito Icardi, né di questioni legate al suo lavoro di agente di calciatori. Al centro della vicenda c'è ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Wanda Nara illegale su Instagram: la showgirl argentina ha pubblicato un'immagine in cui indossa un costume che copre poco e niente.