Volvo EX90 Suv da 600 chilometri

Leggi su iltempo

(Di sabato 12 novembre 2022) Un Suv da sette posti, solo elettrico con oltre 600di autonomia. Questo in estrema sintesi il Dna del nuovo. Ma c'è di più. Il nuovo modello è infatti un ulteriore passo verso la completa elettrificazione della gamma della casa svedese prevista entro la fine del decennio, passando per una tappa intermedia nel 2025 quando si punta a vendere 1,2 milioni di auto, al 70% ibride e al 30% Bev. A dimostrazione di una strategia di lungo termine, la nuovaè equipaggiata con l'hardware necessario per abilitare la ricarica bidirezionale. Ovvero, si può utilizzare la batteria dell'auto come fonte di energia per alimentare la tua casa, altri dispositivi elettrici o un'altra auto elettrica. È la premessa per creare reti di accumulo diffuso, per supplire alla carenza di ...