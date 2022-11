Volley | l’Accademia in trasferta a Roma contro la Polisportiva Talete

Leggi su anteprima24

(Di sabato 12 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto Altralaziale per. Domani pomeriggio, infatti, le giallorosse affronteranno la(RM) nella gara valevole per la sesta giornata del campionato di Serie B2. Si tratta di uno ssalvezza in quanto le padrone di casa, con cinque punti all’attivo, sono al momento la prima squadra al di fuori della zona retrocessione. Due punti in meno, invece, perche tuttavia ha centrato la prima vittoria stagionale sabato scorso nella gara casalinga con Ostia, rompendo così il digiuno delle prime quattro partite di campionato. E’ proprio dalle certezze maturate nell’ultima gara cheproverà a ripartire per dare continuità all’ultimo risultato, sia in termini di ...