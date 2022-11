VIDEO Daniel Grassl secondo dopo il corto nel Grand Prix di Sheffield | riviviamo la prova dell’italiano

Leggi su oasport

(Di sabato 12 novembre 2022) Ottima prestazione dinelall‘MK John Wilson Trophy 2022, quarta tappa del2022-2023 di pattinaggio artistico. A(Regno Unito) l’azzurro ha totalizzato 86.85 punti ed è stato preceduto soltanto dal canadese Roman Sadvosky (89.49). Pensando ora al programma libero, Sadvosky non dovrebbe impensierire eccessivamente il nostro portacolori, ed ecco dunque che gli avversari più pericolosi per l’italiano nella lotta per il successo finale sembrerebbero essere il lettone Deniss Vasiljevs (83.01) e il giapponese Sato Shun (82.68). La resa dei conti è in programma per questa sera a partire dalle ore 21.05. Pattinaggio artistico:lotta per il primo posto all’MK John Wilson Trophy 2022. L’azzurro ...