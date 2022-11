VIDEO Conti-Macii secondi dopo il corto a Sheffield | gli azzurri migliorano il personale

Leggi su oasport

(Di sabato 12 novembre 2022) Grandissima prova di Sarae Niccolònelall‘MK John Wilson Trophy 2022, quarta tappa del Grand Prix 2022-2023 di pattinaggio artistico. A(Regno Unito) la coppia azzurra ha ottenuto addirittura 68.69 punti (nuovo record) e ha chiuso in seconda posizione. Meglio degli allievi di Barbara Luoni hanno fatto soltanto gli statunitensi Alexa Knierim-Brandon Frazier, autori di una prestazione strepitosa valutata 75.88, nuovo best season. Terzi invece i tedeschi Letizia Roscher-Luis Schuster con 60.24. L’appuntamento con il programma libero, dove iproveranno a mantenersi nei piani altissimi della classifica, è in programma per questa sera a partire dalle ore 19:37. Pattinaggio artistico: ...