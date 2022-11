Vicino il rinnovo di Kvaratskhelia

Eurosport IT

Commenta per primo Ildopo il gol. Il Corriere dello Sport racconta che Luka Romero èa firmare un prolungamento con la Lazio fino al 2026. L'ufficialità dovrebbe arrivare entro il mese.... come sempre avevo fatto in passato; forse chi gli ènon è stato un buon consigliere e ha ... che mi impedì di partecipare sia alle trattative per un eventuale trasferimento sia alcon il ... Calciomercato, Skriniar vicino al rinnovo, Ancelotti chiama Leao al Real Madrid La società rossonera difficilmente accetterà contropartite tecniche per cedere l’attaccante portoghese che va in scadenza nel 2024 ...Secondo la Gazzetta dello Sport, l'Inter è intenzionata a prolungare il contratto di Edin Dzeko. L'attaccante bosniaco ha conquistato tutti a suon di gol. Dalla società, che ne ha sempre ammirato la p ...