E' una storia di assoluta fedeltà quella tra Marcoe il Paris Saint Germain. Il centrocampista azzurro sta infatti per rinnovare il contratto che lo lega al club dell'emiro del Qatar, fino al 2026. L'italiano era arrivato a Parigi nell'estate ...CENTROCAMPISTI: Barella (Inter), Jorginho (Chelsea),), Tonali (Milan), Frattesi (Sassuolo), Cristante (Roma), Pessina (Monza), Locatelli (Juventus), Fagioli (Juventus). ATTACCANTI : ... Verratti-Psg, pronto il rinnovo fino al 2026. Ecco quanto guadagnerà... Marco Verratti ha festeggiato il 30° compleanno con un super party organizzato dalla moglie Jessica Aidi: hanno partecipato Neymar, Messi e molti i ...L'attaccante brasiliano non ha mai nascosto l'amicizia e la stima per il centrocampista della nazionale italiana ...