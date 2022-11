Vela | SailGP Dubai 2022 | Gran Bretagna in testa dopo la prima giornata Secondi gli Stati Uniti

(Di sabato 12 novembre 2022) Si è conclusa da poco aladella settima tappa delChampionship-2023, terza edizione del circuito velico internazionale ideato, tra gli altri, dal leggendario Russell Coutts. Quest’oggi i catamarani Foiling F50 si sono dati battaglia nelle prime tre regate e lo spettacolo non è di certo mancato. La migliore imbarcazione diè stata quella britannica. Il team che ha come timoniere Ben Ainslie ha chiuso le tre prove con due vittorie di regata e una sesta posizione (25 punti). Seconda piazza per gliguidati da Jimmy Spithill (20 punti complessivi grazie a un secondo, un quarto e un settimo posto), mentre ha terminato lain terza piazza la Nuova Zelanda ...

