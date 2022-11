Vasco Rossi | “I demoni? Mi difendo col buddismo I Maneskin mi sono piaciuti un casino”

(Di sabato 12 novembre 2022) “Iquelli che abbiamo tutti dentro, che ci possiedono, bisogna cercare di guardarli in faccia, riconoscerli, e poi lasciarli andare come dicono i buddisti”. Parola di. Il cantante si è raccontato ai microfoni di Rai Radio 2 nel corso del programma condotto da Gino Castaldo ed Ema Ema Stokholma. Segui pratiche buddiste? “Ma sì, ne faccio di tutti i colori io, ora sto facendo pratica di consapevolezza, mi interessa, sto leggendo libri sull’argomento, già anni fa avevo cominciato a fare delle prove prima dei concerti, mi mettevo giù sdraiato per respirare e liberare la mente, ma mi venivano un sacco di pensieri e pensavo di aver sbagliato tutto, poi ho scoperto che in realtà non bisogna mettersi per forza con le gambe incrociate, per terra, scomodissimo, va bene anche sulla sedia, e allora mi è ...

la Repubblica

a Roma per ricevere la Lupa d'oro dal sindaco Gualtieri. 'Only the Strong Survive' Nuovo album per Bruce Springsteen. SPORT Moto GP torna il Mondiale in Italia per la Ducati con in sella ...Chi l'avrebbe mai potuto immaginare che proprio, il più sfrenato indomabile dei rocker, quello di "siamo noi che andiamo letto la mattina presto e ci svegliamo con il mal di testa" potesse diventare un saggio, luminoso testimone di serenità, ... Vasco Rossi: "Basta vita spericolata, riconosco i miei dèmoni e mi difendo col buddismo” Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...I prossimi concerti negli stadi, i demoni vecchi e nuovi, le pratiche per trovare serenità, i Måneskin. Il rocker si racconta tra memorie e ...