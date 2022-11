Valle Telesina | auto contro muretto | giovane ricoverato al San Pio

Leggi su anteprima24

(Di sabato 12 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoUn incidente stradale è avvenuto la scorsa notte a San Salvatore Telesino, dove una Volkswagen Polo con a bordo tre giovani, per cause in corso d'accertamento, è andata a sbattereil muro di recinzione di una casa. Ferito il conducente dell', che è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Pio di Benevento. Sono rimasti fortunatamente illesi gli altri due ragazzi, entrambi minorenni. Sul posto sono intervenuti il personale del 118, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Telese Terme e i Carabinieri. (foto di repertorio)