Valeria Marini porta in scena Moulin Rouge imitando Nicole Kidman

... Elena Ballerini se la vedrà con Christina Aguilera Rosalinda Cannavò si metterà nei panni di Katy Perry Samira Lui onorerà il mito di Donna Summersi immedesimerà in Nicole Kidman ...Tale e quale show,parla di Cristiano Malgioglio e non nasconde la delusione per le critiche ricevute puntata dopo puntata.è una delle protagoniste dell'attuale edizione di Tale e quale ...Nella puntata dell’11 novembre di Tale e Quale Show 2022, il programma di Carlo Conti in onda nel venerdì di Rai1, abbiamo visto anche l’esibizione della showgirl “stellare” Valeria Marini, nei panni ...Per la settima puntata di Tale e quale show 2022 Rosalinda Cannavò ha imitato Katy Perry. Ecco il video della sua esibizione.