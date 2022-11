Valentina Ferragni col vibratore | l' ex Luca Vezil | Sono stato mollato

Leggi Anchee Luca Vezil si sono lasciati: 'Abbiamo deciso di intraprendere strade separate'e il vibratorein occasione delle giornate dedicate ai single ...Cos'ha detto, la box regalo per il single's day: 'Ora ci sono anch'io'. La frecciatina all'ex Luca Vezil L'albero di Natale Chiaraè già pronta alla vigilia di Natale , ...Il Natale è alle porte, ma in casa Ferragnez è già arrivato... con largo anticipo, come ha fatto notare Fedez nelle ...Nei giorni scorsi un tornado si è abbattuto su Luca Vezil, accusato di aver già dimenticato la povera Valentina Ferragni. I due si sono ...