Usa | Trump ottiene endorsment della repubblicana Stefanik

(Di sabato 12 novembre 2022) caption id="attachment 296845" align="alignleft" width="150" Donald/captionDonaldl'di Elise, terza per ordine di importanza nel partito Repubblicano, per la candidatura alle elezioni presidenziali del 2023." È molto chiaro che il presidenteè il leader del partito Repubblicano - ha dettoin una nota -. Sono orgogliosa di sostenerlo come presidente nel 2024. È tempo che i repubblicani si uniscano attorno al repubblicano più popolare d'America".

... la Cop 27, il presidente, Joe Biden, ha fatto ammenda per il passo compiuto dal suo predecessore, Donald, e ha assicurato che glimanterranno gli impegni di riduzione delle emissioni ...Un sondaggio separato di Harvard CAPS - Harris pubblicato a ottobre ha rilevato cheha ... Tempi interessanti si annunciano inIn Italia, solo notizie vere: Mentana gabella com il benvenuto ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Il discorso del presidente americano Joe Biden alla Cop27 di Sharm El-Sheikh. Il leader Usa ha detto che la crisi climatica è una questione che "riguarda la ...