Uomini e Donne gossip | Alessandro Vicinanza ha tradito Ida Platano? La segnalazione

(Di sabato 12 novembre 2022) La notizia è di quelle potenzialmente clamorose, dal momento chee Ida– rispettivamente cavaliere e dama tra i più conosciuti del trono over di– sono usciti insieme dal programma appena qualche giorno fa, e nella serata di sabato scorso lui è stato avvistato a Salerno con un’altra giovane donna, peraltro molto bella. Come la prenderà Ida? E soprattutto, i due stanno ancora insieme?con un’altra donna Lain questione è arrivata all’esperta diDeianira Marzano, e vedenella sua città, Salerno, assieme a una giovane e ...

Per De Luca si tratta di un incentivo fondamentale, che serve a dare lavoro a migliaia di giovanidella Campania e permettere loro di rimanere sul territorio. Il bando sarà pubblicato ...... dove è stata detenuta nell'ala riservata agli. In seguito all'arresto, Nikita Dragun è ... dove la Dragun ha chiesto di essere trasferita insieme ad altre. La risposta del giudice, ...Violenza sulle donne, nelle Marche un centro terapeutico per 'curare' gli uomini violenti Appartamenti per mariti e compagni che vogliono uscire dal tunnel, l’iniziativa di ‘Polo 9’. Ciccarelli: ...La Polizia Penitenziaria salva la vita ad un altro detenuto. In cinque giorni sono già tre gli eventi e le vite salvate in Calabria. A darne notizia Sandrino Scalzo, segretario provinciale Osapp. (ANS ...