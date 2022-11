Un Posto al Sole | l’anticipazione che lascia senza parole

(Di sabato 12 novembre 2022) Unal: andiamo a vedere cosa succederà nelle prossime puntate della soap opera più longeva di Rai Tre. Tante cose sono successe all’interno di Unal, la soap opera più longeva di Rai Tre. E tante ancora ne succederanno. Ma andiamo a scoprire cosa succederà nelle prossime puntate. UnAl: anticipazioni (Fonti Web)Poche puntate fa, Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) ha capito che la sua amata, Marina, non si è allontanata per sua volontà ma è stata rapita da Rosato. Ferri potrebbe salvarla grazie all’aiuto prezioso di suo figlio, Filippo (Michelangelo Tommaso) e di Franco (Peppe Zarbo). Ma dalle anticipazioni, sarà proprio Roberto a non voler essere aiutato dai due. UnAl: ...

In palio c'è unalin classifica. Ternana e Brescia in campo al Liberati per restare agganciate al treno delle primissime della classe. Il Frosinone ha cominciato una piccola fuga, ma dietro si sgomita, ...24 ore dalla sentenza del TAR il sindaco di Loiri Porto San Paolo, Francesco Lai, ha varato la ... Al lasciare ilnell'esecutivo alla nuova entrata è Antonello Molino 'al quale va il sentito ...Sei curioso di sapere se il tuo segno zodiacale è tra i più fortunati di questa giornata Scoprilo con l’oroscopo del giorno di Sky Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno ...Quelle ideate da un gruppo di giornalisti raccontano le storie di alcuni dei 6.500 lavoratori morti durante la costruzione di stadi e strade per i Campionati ...