Un Posto al Sole Anticipazioni | Niko distrutto da una notizia su Susanna Sarà vendetta?

... in primis) ma soprattutto da inserti fiction à la Unalin cui possiamo ammirare un tizio (Andrea Bosca) in pannelliano cosplay che si trova a recitare scene imbarazzanti: su tutte (ma ...... al Palasport Villa d'Agri Goi e compagni affronteranno le Cave delLagonegro. La formazione ... è al suo settimo campionato consecutivo in A2 dove vanta un quintonel 2018/19 come miglior ...Terminano le gare della 13^ giornata di serie B giocate alle ore 14. Il Palermo sconfitto dal Cosenza resta fermo a quota 15 al 13° posto a solo due lunghezze in più dalla zona calda. Ecco ...Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Niko sarà distrutto da una notizia inaspettata su Susanna. Scopriamo insieme cosa succederà nei prossimi episodi della Soap di Rai3.