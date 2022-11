Ultime Notizie – Ue | Gasparri | “Incarico a Di Maio? Sconcerto | è provocazione all’Italia”

(Di sabato 12 novembre 2022) “Apprendo conche Luigi Disarebbe oggetto di valutazione a livello di Unione Europea per un eventualeda inviato per il Golfo Persico per occuparsi di gas e di energia. Dopo aver dimostrato tanta presunzione e tanta incompetenza sarebbe davvero assurdo che le istituzioni europee utilizzassero uno come Diper unrilevante e delicato. Capisco che è disoccupato, ma si trovi un normale lavoro e non continui a portare all’interno di istituzioni la sua totale inadeguatezza. Personalmente riterrei da parte dell’Unione Europea l’affidamento di una Diun’autenticanei confronti dell’Italia. Dopo i tanti danni fatti alle istituzioni e alla politica Diinvece che farsi ...

Il 15enne, seppur confuso, ha ricostruito leore sulla nave prima di andare a dormire in cabina. A quanto pare i due ragazzi non avrebbero fatto amicizia con nessuno nella serata di giovedì 10 ...Cosa vedere gratis a Roma Gian Marco D'Eusebi (@azzykky), divulgatore social, svela i segreti, più o meno nascosti, della Città Eterna. Se la storia si fa story e i biglietti sotto la statua ...Non certo la situazione ideale per affrontarle, ma in casa Parella c'è fiducia per quanto la squadra ha mostrato nelle ultime apparizioni e la concreta speranza di presentarsi a Bra in una condizione ...Luca ha provato a mantere la promessa fatta a Soraia nell'ultima puntata, ma la malinconia, la mancanza, la lontananza sembra pesare sempre di più sulle spalle dello chef. Le lacrime non riescono a es ...