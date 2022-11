Ultime Notizie – Sequestro di persona e atti tortura | arrestato foreign fighter italiano

(Di sabato 12 novembre 2022)die lesionili, aggravati dall’avere adoperato sevizie e agito con crudeltà nonché dalla finalità di terrorismo e dell’odio razziale. Queste le accuse contro un 28ennedi origini marocchine nei confronti del quale la Polizia di Brescia ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Nel giugno del 2019 l’uomo, attualmente detenuto, era stato prelevato a Kobane (Siria) ove si trovava in stato di cattura da parte delle Unità di protezione popolare curde, da funzionari della Digos di Brescia e della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione all’esito di una complessa operazione condotta in stretto raccordo con l’Aise, il Fbi e le Autorità siriane eper partecipazione ad associazione con ...

Il Sole 24 ORE

Leindiscrezioni parlano però di un periodo più lungo e della necessità di circa un mese in ... Leggi i commenti Rassegna stampa: tutte le12 novembre 2022La guerra in Ucraina è arrivata al 262esimo giorno . Dopo il ritiro delle truppe russe l'esercito ucraino è entrato a Kherson , nel sud del Paese, tra i festeggiamenti della popolazione. E il ... Ucraina ultime notizie. Zelensky: «Kherson è nostra». Truppe ucraine festeggiate in città Andrà in onda, intorno a mezzanotte, la seconda e ultima parte del processo per la morte della diciottenne Maria Paola Gaglione, avvenuta dopo un drammatico inseguimento in motorino, sul quale ...Al confine Parigi mostra i muscoli e sbarra l’accesso. I migranti respinti verso l’Italia costretti a dormire in strada: “Ma ci riproveremo, vogliamo passare ...