Ultime Notizie – Rugby | l’Italia fa la storia | sconfitta per la prima volta l’Australia

(Di sabato 12 novembre 2022) Impresa dell’Italche batte per lanella sua, dopo 20 ko di fila. Allo stadio ‘Franchi’ di Firenze gli azzurri superano gli ‘Aussie’ per 28-27 nel secondo match delle Autumn Nations Series. Dopo la dilagante vittoria di Padova contro Samoa, gli azzurri fanno anche di meglio e sconfiggono per lai Wallabies, settima nazionale del ranking mondiale. Tre le mete italiane, due di Capuozzo e una di Bruno.ha avuto sul piede di Donaldson la trasformazione che avrebbe dato la vittoria ai suoi all’81’, ma ha calciato fuori. A quel punto è scattata la festa azzurra, proprio in quella Firenze che nel 2016 aveva regalato un’altra storica, contro il ...

Il Sole 24 ORE

Kiev gioisce per la ritirata russa ma la riconquista da parte degli ucraini di Kherson non viene affatto vista come una 'umiliazione' per la Russia. A precisarlo è il portavoce del Cremlino, Dmitry ...TEMI: comune di resia eurolls lavoro friulifriuli stefano mazzolini val resiaNuovi posti di lavoro e progetti per la Val Resia Violento incidente a Manzano, auto contro ... Ucraina ultime notizie. Usa: vittoria straordinaria a Kherson. Medvedev: «Non abbiamo ancora usato ... Sono stati comunicati i convocati del CT Lionel Scaloni per la spedizione dell'Argentina a Qatar 2022. Come annunciato in precedenza, c'è Nico Gonzalez per la Fiorentina mentre ...Sembrano non finire mai i problemi per Francesco Totti nella battaglia legale iniziata con la sua ex moglie Ilary Blasi. Orologi, borse, scarpe e ora anche la scuola ...