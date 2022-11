Ultime Notizie – Registro delle opposizioni | “dopo 3 mesi aumentano telefonate moleste”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di sabato 12 novembre 2022) “Di male in peggio per chi si è iscritto al nuovopubblicosperando di non essere più chiamato”. Lo afferma il presidente dell’Unione nazionale consumatori, Massimiliano Dona, in una nota.la social survey condotta a un mese esatto dall’arrivo del nuovo, attivato il 27 luglio, l’Unc ha condotto una nuova indagine dalla quale risulta che leinvece di ridursi rispetto a fine agosto, sono addirittura aumentate. “Se all’inizio i call center abusivi, esteri o comunque irrispettosileggi, temendo sanzioni, sono stati cauti nel fare chiamate indesiderate, ora,in cui tutti i trasgressori sono rimasti impuniti, hanno deciso di tornare alla carica, ...