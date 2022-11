Ultime Notizie – Microbiota e diabete | italiano il brevetto che rivoluziona le analisi

(Di sabato 12 novembre 2022) Una nuova metodica per la raccolta del, sviluppata e brevettata in Italia, potrebbere il campo dellee avere un impatto anche sulle persone con. “Già nel 2016, utilizzando approcci di metabolomica-metagenomica integrata, erano state identificate nella prevotella copri e nel bacteroides vulgatus le principali specie batteriche con diretta correlazione fra loro capacità di produrre Bcaa (Branched-Chain Aminoacids, aminoacidi a catena ramificata) e insorgenza nell’uomo di insulino-resistenza. Ciò è in linea con diversi studi dimostranti che alte concentrazioni di Bcaa possono condurre a disturbi metabolici, e così suggerendo l’esistenza di una correlazione tra alte concentrazioni nel sangue di tali aminoacidi e lo stato diabetico”. A spiegare il legame tra lo studio del ...

Il Sole 24 ORE

Kiev gioisce per la ritirata russa ma la riconquista da parte degli ucraini di Kherson non viene affatto vista come una 'umiliazione' per la Russia. A precisarlo è il portavoce del Cremlino, Dmitry ...Accensione nelle case, ecco le date e le nuove regole da Nord a Sud. Per contenere le emissioni inquinanti degli impianti termici e limitare al contempo le spese relative al funzionamento degli ... Ucraina ultime notizie. Usa: vittoria straordinaria a Kherson. Medvedev: «Non abbiamo ancora usato ... Vi proponiamo il video dell’ultima vittoria dell’Atalanta in casa contro l’Inter, datata 11 novembre 2018. Quattro reti bergamasche, un tripudio di gioco ed occasioni da gol. E anche in quel caso, si ...premi F5 da pc o aggiorna la pagina da app per seguire il live 47' - LOVRIC! Tiro a sorpresa del centrocampista bianconero che da posizione molto defilata sulla destra fa partire ...