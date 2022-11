Ultime Notizie – Maltempo | domani allerta gialla in 6 regioni

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di sabato 12 novembre 2022)in arrivo sull’Italia, con piogge e temporali diretti a Sud. Per questo, la Protezione civile ha valutato per13 novembre l’su alcuni settori di Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria, sull’intero territorio della Puglia e sul versante sud orientale della Sicilia. Un’area perturbata in arrivo dalla Grecia si muove infatti con moto retrogrado verso la nostra Penisola, favorendo una fase dial Centro-Sud, in particolare sulle zone ioniche, con precipitazioni sparse, anche temporalesche e un temporaneo rinforzo della ventilazione dai quadranti orientali, rende noto il Dipartimento della Protezione Civile che sulla base delle previsioni disponibili, d’intesa con lecoinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile ...