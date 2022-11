Ultime Notizie – Governo | domenica ‘Il punto di vista di Follini’

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di sabato 12 novembre 2022) I primi passi del, lo stile Meloni, la crisi con la Francia sui migranti. Sono questi i temi principali che Marco Follini tratta nel suo settimanale ‘di’ per Adnkronos che sarà pubblicato alle 10.00 di domani, 13 novembre, in agenzia e sul sito. Follini, riconoscendo la cifra del presidente del Consiglio nell’assertività e nel tratto identitario della leader che dalla militanza ha scalato i vertici della politica, mette a fuoco le complessità del passaggio alla responsabilità didopo la corsa della campagna elettorale, con i suoi toni e i suoi riti caratteristici. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione