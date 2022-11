Ultime Notizie – Calcio | arrestato Rosario D’Onofrio | si dimette procuratore capo arbitri

(Di sabato 12 novembre 2022)si è dimesso dal suo incarico didell’Aia (Associazione italiana).è statogiovedì scorso nell’ambito di un’operazione della Dda di Milano e della Guardia di Finanza per traffico internazionale di droga. Le dimissioni disono state presentate lo stesso giorno dell’arresto all’Aia che da quanto trapela si ritiene parte lesa e starebbe valutando azioni legali. “Sono sconcertato, ho subito chiesto riscontro al presidente Trentalange sulle modalità di selezione del, in quanto la sua nomina è di esclusiva pertinenza del Comitato Nazionale su proposta del presidente dell’Aia. Una cosa è certa: la Figc assumerà tutte le decisioni necessarie a tutela della reputazione del mondo ...

Il Sole 24 ORE

Il procuratore capo dell' Aia (Associazione italiana arbitri), , è stato arrestato per traffico di droga internazionale. L'ex ufficiale dell'esercito risulta fra le 42 persone finite in manette due ...Segui il nostro canale UNISCITI Ricevi le nostreda Google News : clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella! SEGUICI Ucraina ultime notizie. Usa: Vittoria straordinaria a Kherson. Mosca: Negoziati con Kiev dipendono ... In Giardino, Oriana, Nikita e Sarah ricordano l’ultimo bacio dato prima di entrare nella Casa e invidiano Antonella che ammette che l’ultimo sia stato due giorni prima. Poi confessa alle coinquiline: ...Tre sconfitte nelle ultime quattro partite hanno un po' vanificato il cammino dell'Atalanta e hanno fatto scivolare i nerazzurri fuori dalla zona Champions e Gian Piero Gasperini è stato criticato per ...