Ucraina | Zelensky | “Libereremo Donbass e Crimea”

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 12 novembre 2022) (Adnkronos) – Dopo Kherson, le forze armate dell’libereranno altre città fino ad arrivare in. Lo dice il presidente ucraino Volodymyrin un video pubblicato su Telegram. “Oggi ci sentiamo tutti insieme entusiasti insieme. Non so se c’è almeno una persona che non ha visto il video della nostra gente che a Kherson saluta i difensori ucraini. E vedremo molti altre accoglienze simili nelle città e villaggi che sono ancora occupati”. “Non dimentichiamo nessuno, non abbandoneremo nessuno. Succederà lo stesso a Henichesk e Melitopol. Arriveremo in tutte le nostre città e villaggi del. Vedremo sicuramente come le persone con le bandiere ucraine, che hanno, incontreranno le forze ucraine in: ce ne saranno centinaia per le strade il giorno ...