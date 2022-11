Ucraina ultime notizie Coprifuoco a Kherson per sminare la città Zelensky | ?«Libereremo anche Donbass e Crimea»

(Di sabato 12 novembre 2022) Dopo il ritiro delle truppe russe ala principale minaccia sono le mine piazzate nella zona. La Polizia nazionale sta lavorando per rilevare e smaltire oggetti esplosivi e chiede ai residenti di muoversi con cautela ine di non toccare oggetti sospetti. I cittadini che hanno lasciatosono inoltre invitati a non tornare indietro fino al completamento delle misure di stabilizzazione del territorio liberato

Il Sole 24 ORE

Ledue gare saranno il 23 febbraio 2022 in casa con l'e il 26 febbraio in Spagna.... il presidente Recep Tayyip Erdoan è impegnato a cercare un dialogo di pace tra Russia e. ...in abiti civili siano stati evacuate insieme agli 80mila abitanti dichiarati sfollati nelle... Ucraina ultime notizie. L’avvertimento di Mosca dopo Kherson: «Non abbiamo ancora usato tutto ... Le mense e gli empori sono vere e proprie opere segno per essere vicini a tante famiglie - quelle italiane sono sempre più - che vivono gravi situazioni di difficoltà a seguito della pandemia e della ...La città di Genichesk è da oggi temporaneamente la capitale amministrativa della regione di Kherson, ha dichiarato all'agenzia di stampa statale russa Ria Novosti Alexander ...