Globalist.it

L'arriva pochi giorni prima del vertice del G20 che sarà dominato dalle conseguenze del conflitto in. "Incoraggiamo le autorità cinesi a usare tutti i mezzi a loro disposizione per ...In una lettera inviata alla diocesi don Ciardo ricorda come la pandemia e la guerra in... Da qui l'a donare partecipando alla colletta. Ucraina, l’appello di Michel: “La Cina usi tutti i mezzi per far pressione sulla Russia” Il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, ha esortato la Cina a «usare tutti i mezzi» per convincere la Russia a rispettare il diritto internazionale, ...Tornano in Abruzzo i profughi ucraini trasferiti meno di due giorni fa in un centro d'accoglienza nella Campania: la struttura è fatiscente e le condizioni igienico sanitarie non ...