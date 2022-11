Ucraina | la minaccia di Medvedev | «La Russia non ha ancora usato tutte le armi di distruzione»

(Di sabato 12 novembre 2022) All’indomani della liberazione di Kherson e del ritiro delle truppe rosse, l’ex presidente russo Dmitry, attuale vice capo del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa, torna a fare la voce grossa e a lanciare minacce. «Mosca continuerà a riprendersi i territori russi e, per ovvie ragioni, non hautilizzato tutto il suo arsenale di possibilidi. E non ha colpito tutti i possibili obiettivi nemici situati in aree popolate. E non solo per la nostra gentilezza umana. Tutto ha il suo tempo», ha scrittosu Telegram, aggiungendo, a proposito della ritirata i russi stanno «cercando di salvare il più possibile la vita del nostro personale militare e civile». La ritirata da Kherson e le parole diIl ritiro da Kherson, secondo gli ...

... da ultimo, le posizioni divergenti sulla crisi: Pechino non ha mai condannato apertamente ... venerdi' scorso, contro l'uso, o anche solo ladell'uso, di armi nucleari. - -... una vera e propriaper Pechino, già allarmata per i nuovi partenariati di difesa a guida ... Mondo Guerra in, la Russia perde Kherson e crescono le diserzioni Matteo Pugliese ©PIERO CHIMENTI - L'ex zar russo Dmitri Medvedev, commentando il ritiro russo da Kherson, ha dichiarato: "Mosca continuerà a riprendersi i territori russi e per ovvie ragioni non ha ancora utilizzato t ...Alexander Dugin contro Vladimir Putin: l'ideologo, eminenza grigia del Cremlino, ha pubblicato un post in cui invoca la morte per i sovrani incapaci ...