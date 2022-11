Ucraina | Kuleba dopo liberazione Kherson | Guerra continua

(Di sabato 12 novembre 2022) Mosca, 12 nov. (Adnkronos) - "Stiamo vincendo battaglie sul campo. Ma laladi. Lo ha dichiarato ai giornalisti il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kouleba,un colloquio con il primo ministro australiano, Anthony Albanese, a Phnom Penh, in Cambogia. "Capisco che tutti vogliono che questafinisca il prima possibile. Certamente siamo quelli che la vogliono più di chiunque altro", ha proseguito il capo della diplomazia di Kiev. "Ma finché lacontinuerà e vedremo la Russia mobilitare altri coscritti e inviare altre armi in, continueremo ovviamente a contare sul vostro continuo sostegno", ha osservato. Gb Il ritiro da, ...

