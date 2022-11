Ucraina | Gb | “Ritiro da Kherson danno significativo a reputazione Russia”

Ilda Kherson, nell'meridionale, rappresenta un 'danno significativo alla reputazione' della Russia in quanto era l'unica città capoluogo che era stata occupata dall'inizio dell'invasione. ...Era l'unica città capoluogo che era stata occupata dall'inizio dell'invasione Ilda Kherson, nell'meridionale, rappresenta un "danno significativo alla reputazione" della Russia in quanto era l'unica città capoluogo che era stata occupata dall'inizio dell'invasione. ...Kiev, 12 nov. (askanews) - Scene di gioia e giubilo in serata nella Piazza Maidan nel centro di Kiev dopo l'annuncio della liberazione di ...L'intelligence britannica nel suo report spiega che i russi hanno abbandonato la sponda del fiume Dnipro perché non potevano più resistere ...