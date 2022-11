Ucraina | Banksy decora un edificio bombardato a Borodyanka con dei murales

, l'elusivo artista di strada di street art britannico, ha decorato un edificio bombardato a Borodyanka, citta' alla periferia di Kiev in, con dei murales, attirando persone da ogni ...in azione incontro Putin. Il più famoso - e misterioso - street artist del mondo ha scelto Borodyanka, insediamento urbano nell' oblast di Kiev per lasciare alcune sue opere, una delle ...Banksy, l'elusivo artista di strada di street art britannico, ha decorato un edificio bombardato a Borodyanka, citta' alla periferia di Kiev ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, news. Kiev: coprifuoco a Kherson per motivi di sicurezza. LIVE ...