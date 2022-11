“Tutti positivi?” | scatta la censura | ipotesi Covid al GF Vip | ecco i concorrenti “spariti” dalla Casa – VIDEO

(Di sabato 12 novembre 2022) Patrizia Rossetti è “sparita” dal Grande Fratello Vip dopo un malore (gli amic* di Twitter hanno svelato che la regina delle televendite, proprio in queste ore, avesse la febbre). Successivamente idellahanno dovuto fare il tampone per sventare l’al GF Vip: “?”,laPomeriggio molto... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

vulturenews.net

Come anche ad ottobre, dove abbiamo avuto una striscia di risultati, eravamocontenti. Il mio lavoro è mantenere la serenità in un momento o nell'altro. In alcune situazioni potevamo ......di questo tipo in un test - match ufficiale richiede anche di sapersi godere i momenti", ... " Nessuna mancanza di rispetto: la rosa dei Wallabies è ampia, sonoatleti del Super Rugby, ... Coronavirus Basilicata, ultimissimo aggiornamento: 888 nuovi positivi. Ecco tutti i dati dell'ultima settimana La curva del contagio da Coronavirus in Umbria torna a crescere lievemente nei numeri con 490 nuovi casi giornalieri (+34 rispetto a ieri), registrando però una costante decrescita nel numero degli ...