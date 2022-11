Tumori | svolta vicina | l’immunoterapia può guarire anche il cancro al polmone | allo stomaco e ai reni

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 12 novembre 2022) Perchéè importante per la futura cura dei? “Prendiamo il melanoma, su cui abbiamo iniziato a usarla quasi vent’anni fa.ra la sopravvivenza a 7 anni dalla diagnosi era del 5%. Oggi conè al 60%. Quando il tumore va in remissione, poi, lo fa in modo duraturo”. Così Michele Maio, oncologo dell’università di Siena e direttore del centro di immuno-oncologia al Policlinico Le Scotte, in un’intervista a ‘Repubblica‘. “Alle sperimentazioni arrivavano solo pazienti all’ultima spiaggia. Oggi, e molto in Italia si deve ai fondi Airc (Associazione italiana per la ricerca sul), il panorama è cambiato. Maio, in collaborazione con la Fondazione Airc e la Fondazione Nibit, ha iniziato da pochi giorni la sperimentazione di un nuovo metodo di immunoterapia”, racconta ...