Trump si scaglia contro coloro che vogliono candidarsi alle primarie GOP per USA 2024

New York. Dinanzi al progressivo e inesorabile isolamento che si sta creando attorno a Donald, l'ex presidente degli Stati Uniti risponde con toni aggressivi, additando come nemici coloro ...In una lunga dichiarazione, ieri seraha liquidato il governatore della Florida come un politico leggero che si era rivolto a lui 'in condizioni disperate' quando si candidava per il suo primo ... Usa, Trump si scaglia contro DeSantis: “E' mediocre e sleale” Donald Trump si scaglia contro coloro che vogliono candidarsi alle primarie del partito repubblicano per le presidenziali del 2024.New York. Dinanzi al progressivo e inesorabile isolamento che si sta creando attorno a Donald Trump, l'ex presidente degli Stati Uniti risponde con toni aggressivi, additando come nemici coloro che un ...