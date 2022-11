Tris al Sassuolo | il derby emiliano è del Bologna

(Di sabato 12 novembre 2022)(ITALPRESS) – Troppoper il. Dionisi rischia pure il 4-2-4 ma non è serata ed i rossoblù ne approfittano per vincere 3-0 con i gol di Aebischer, Arnautovic e Ferguson, riscattando il pesante ko con l'Inter.Gara molto bloccata in avvio, al 17? cross di Laurientè per Traorè che spreca da ottima posizione. Soumaoro è bravissimo a chiudere su Frattesi (24?) poi, un minuto dopo, Pinamonti costringe Skorupski alla prima parata. Alla mezz'ora Lucumì crossa sul primo palo, arriva di gran carriera Aebischer che con un tocco morbido batte Consigli sul secondo palo. Nel finale di tempo (44?) Dominguez prova il tiro dal limite dell'area ma Consigli è attento e blocca. Nella ripresa Laurientè impegna Skorupski su punizione (4?), poi Soriano ruba palla a Obiang, serve Arnautovic che supera Consigli e mette in porta il pallone ...

Ilva giù come un pugile passivo e confuso, impantanato nelle proprie timidezze e pure dal ... Ilè di Ferguson ed è un eurogol per questo esterno scozzese che sa vedere la porta come ...BOLOGNA - Il Bologna riscatta il 6 - 1 incassato a San Siro contro l'Inter e batte davanti al proprio pubblico 3 - 0 il: sblocca Aebischer, raddoppia Arnautovic e cala ilFerguson. Esulta Thiago Motta che così stacca in classifica proprio i neroverde di Dionisi (fermi a 16), salendo a 19 ...Bologna-Sassuolo 3-0 nella 15a giornata di Serie A. Il derby emiliano si è tinto di rossoblù al Dall'Ara con un netto successo degli uomini di Thiago Motta, in vantaggio al 30' con il primo gol italia ...BOLOGNA (ITALPRESS) – Troppo Bologna per il Sassuolo. Dionisi rischia pure il 4-2-4 ma non è serata ed i rossoblù ne approfittano per vincere ...