Io Donna

da non perdere a Milano, tra libri, cinema e teatro "Bookcity", il festival dei libri anima la città; "Filmmaker Festival" propone una retrospettiva dedicata a Ruth Beckermann; Lella Costa ...... nell'ambito di una serata che metterà in paliotitoli prestigiosi. Nel corso della ... c'è grande attesa per uno fra glidi sport da combattimento più importanti del panorama nazionale ed ... Tre eventi da non perdere a Milano, tra libri, cinema e teatro "Bookcity", il festival dei libri anima la città; "Filmmaker Festival" propone una retrospettiva dedicata a Ruth Beckermann; Lella Costa è a teatro con "Le nostre anime di notte" ...L'Ambasciatore d'Italia in Kenya Roberto Natali ha presentato nella sua residenza a Nairobi il programma degli eventi nell'ambito della Settimana della Cucina Italiana nel mondo, l'iniziativa promossa ...