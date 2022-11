Tre donne | tre generazioni | alle prese con lo scorrere del tempo

Leggi su bergamonews

(Di sabato 12 novembre 2022) Bergamo. Stavolta non è la reazione piccata a chi ci vuole dare più anni di quelli che abbiamo. “Vecchia sarai tu!” è lo spettacolo teatrale, di e con Antonella Questa, per la regia di Francesco Brandi, organizzato da Fondazione ARTET – la onlus bergamasca che svolge attività di ricerca scientifica nel campo delle relazioni tra trombosi, emostasi e tumori–per sensibilizzare la popolazione sul tema dell’invecchiamento attivo.Il ricavato dello spettacolo, in scena domenica 13 novembreore 21 presso il Cineteatro Qoelet di Redona, a Bergamo, sarà destinato ad una raccolta fondi per una borsa di studio promossa da Fondazione ARTET. Sul palco quattro protagonistintano trea confronto: nonna Armida, chiusa in ospizio contro la propria volontà e determinata a tornare alla vita di sempre, sua nuora Sabine, impegnata a ...