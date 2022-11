Torino | studentessa violentata | 17enne fermato era vicino a residenza universitaria

Leggi su italiasera

(Di sabato 12 novembre 2022) (Adnkronos) – Stava gironzolando a notte inoltrata poco distante dalladove era stata compiuta l’aggressione, raccogliendo mozziconi di sigaretta a terra, quando è statoda una volante della polizia per un controllo, ilcittadino italiano di origine stranieraieri sera perché ritenuto responsabile della violenza sessuale di cui è rimasta vittima una giovane. Al momento fermo il giovane indossava parte dell’abbigliamento con cui era stato ritratto dalla telecamera di sorveglianza nella notte dell’aggressione, un paio di jeans con tagli, mentre altro materiale riconducibile alla quella sera, tra cui un capo di abbigliamento, è stato trovato in una successiva perquisizione nella casa in cui il giovane vive con la famiglia, di ...