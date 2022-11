Torino | Juric | con la Roma all' Olimpico sarà difficile

"La Roma ha dominato il derby e hanno fatto buone partite, sono solo mancati i risultati: sarà molto difficile all'Olimpico": il tecnico del, Ivan, presenta così la trasferta nella Capitale contro i giallorossi. "E' normale e umano che qualcuno pensi un po' al Mondiale - aggiunge l'allenatore alla vigilia dell'ultima gara ...La Roma di José Mourinho si avvicina all'ultima partita ufficiale del 2022, domenica alle 15 all'Olimpico contro ildi Ivan. Ma le scorie dopo il derby perso e il pari in casa del Sassuolo sono rimaste, compresa la critica neanche tanto velata del tecnico portoghese per l'atteggiamento di uno dei suoi ...Il tecnico granata in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Roma: "I giallorossi non stanno ottenendo risultati, ma giocano bene. Spero che Schuurs non debba operarsi" ...Il tecnico granata in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Roma: "I giallorossi non stanno ottenendo risultati, ma giocano bene. Spero che Schuurs non debba operarsi" ...