Torino | blitz dei Fridays for Future al Museo egizio | la contestazione contro la Cop27 – Video

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 12 novembre 2022) “Basta greenwashing. Free them All“. Liberateli tutti. È questo l’appello degli attivisti diforche stamattina sono entrati dentro il, un luogo simbolo della cultura del Cairo, appendendo uno striscione. Il loro intento era “denunciare il contesto repressivo in cui sta avvenendo Cop 27“, la conferenza sul clima dell’Onu, a Sharm El Sheikh in Egitto. Un Paese con “decine di migliaia di attivisti – 60 mila secondo le stime dell’Ong Human rights watch – per il clima e per la democrazia arrestati e incarcerati ingiustamente, per volere del regime di Al Sisi” scrive il gruppo su Instagram. La protesta fa parte della mobilitazione internazionale, con azioni in diverse città italiane, in solidarietà all’attivista Alaa Abdel Fattah, che dall’inizio dei negoziati ha iniziato ...