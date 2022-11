Torino | 23enne violentata nel campus | fermato senegalese beatamente a spasso Le prove lo inchiodano

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 12 novembre 2022) Quando i poliziotti lo hanno individuato e, il 17enneritenuto il presunto responsabile del brutale stupro inferto a una studentessa in ununiversitario di, se ne stava tranquillamente aper le vie della città. Per giunta, con indosso gli stessi vestiti che portava la notte dell’aggressione. Eppure – come riferisce Il Giornale in queste ore – agli agenti che lo stavano conducendo in Questura, ha dichiarato quasi sorpreso (oltre che arrogante): «Cosa volete da me? Perché mi portate in Questura?»… Studentessaneluniversitario aun17enne Del resto, con la stessa, brutale strafottenza – riporta sempre il quotidiano diretto da Minzolini ...