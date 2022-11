Tiziano Ferro ospite a Rtl 102 5 | “Il primo disco lo scrivi senza sapere che stai per fare un disco”

(Di sabato 12 novembre 2022) MILANO – “Per me queste settimane sono un ritorno alla realtà dopo l’isolamento, anche se questi due anni sono stati stimolanti. Tornare in mezzo alla gente e in mezzo ai fan mi ha dato una botta emotiva incredibile e mi ha fatto realizzare che il mondo esiste ancora”. Lo ha raccontato ieri pomeriggioai microfoni di Rtl 102.5. E sul suo ritorno in Italia dice: “l’isolamento a 10mila chilometri di distanza fa sì che il ritorno provochi ancora maggiore impatto. È bello essere di nuovo qui”. Poi parla del nuovo album “Il mondo è nostro”: unintimo e introspettivo in cuiaffronta molti temi legati alla sua vita passata e presente, dedicando alcuni brani dell’album al tema della paternità. “I bambini ci stanno guardando, ho l’incubo ...

"Mi interessa cheabbia fatto outing. Ora so che ha mangiato più wurstel che crauti. Si era presentato in modo strano con Cristicchi. Ciao sono, non è che me lo ficchi" . Così, nel 2011, Fedez si ...In studio ci saranno Giacomo Giannotti, star di Grey's Anatomy, la bellissima e talentosa Miriam Leone , poi la puntata speciale dedicata ai primi vent'anni di carriera di. ..."Ciao sono Tiziano, non è che me lo ficchi": così in una canzone del 2011, "Tutto il contrario", il rapper si prendeva gioco del collega che aveva dichiarato la sua omosessualità ...