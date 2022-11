Tiziano Ferro non perdona Fedez per il testo omofobo di una canzone | le sue ultime dichiarazioni

(Di sabato 12 novembre 2022), intervistato da Dagospia, ritorna sull’argomento legato a, accusato di “omofobia” per alcune barre presenti in una sua vecchiadal titolo “Tutto il contrario”.(non): le sueIn quellache data 2011,dice: “Mi interessa cheabbia fatto outing / Ora che... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Rita Vecchio per leggo.itChi conoscesa che la sua arma migliore è l'autenticità. 'Mettermi a nudo è più facile che inventare una versione altra di me che non saprei sostenere e la cui idea stessa .Questa settimana il consueto appuntamento, uno dei più seguiti ed amato dai telespettatori, va in onda solo il sabato visto che la domenica va in onda uno speciale dedicato ae all'...Tiziano Ferro (non) perdona Fedez per il testo omofobo di una sua canzone del 20111: ecco le ultime dichiarazioni del cantante di Latina.Sono passati un po di anni da quando Tiziano Ferro ha accusato di bullismo e omofobia Fedez per i contenuti di una sua vecchia canzone, ovv ...