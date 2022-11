Titoli falsi per ottenere supplenze o ruolo | controlli da parte delle scuole possono avvenire anche dopo anni e il docente può essere licenziato Sentenza

(Di sabato 12 novembre 2022) Conla Corte d’appello accoglieva il reclamo del Ministero dell’Istruzione e rigettava la domanda proposta da una, avente ad oggetto l’impugnativa del licenziamento disciplinare per aver prodotto una falsa attestazione relativa al diploma di corso biennale di specializzazione per insegnanti di sostegno al fine diun incarico di supplenza presso l’Istituto scolastico. Si pronuncia la Cassazione, respingendo il ricorso della, con33232/22, di cui richiamiamo alcuni passaggi. L'articolo .

Tecnica della Scuola

Ma si tratta di critiche fondate omiti Scopriamolo insieme. Tempi di studio ottimizzati ... Spesso iconseguiti presso questi atenei vengono erroneamente considerati meno prestigiosi ...Dai documenti acquisiti sarebbe emerso che i nove indagati avrebbero instaurato deirapporti di lavoro per 1.503 soggetti, tra docenti e personale Ata . Gli assunti avrebbero poi dichiarato ... Docenti e personale Ata dichiarano titoli falsi per aumentare punteggio nelle graduatorie, scavalcando i colleghi: le indagini Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...