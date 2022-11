Thiago Motta | ' ' Inter capitolo chiuso | pensiamo al Sassuolo' '

Alla vigilia del derby contro il Sassuolo, il tecnico del Bologna,, conferma di voler cancellare il 6 - 1 subito contro l'Inter. Guarda il ......2 milioni Maurizio Sarri (Lazio) - 3 milioni Gian Piero Gasperini (Atalanta) - 3 milioni Ivan Juric (Torino) - 2 milioni Vincenzo Italiano (Fiorentina) - 1,7 milioni(Bologna) - 1,2 ...Stasera al Dall'Ara alle 20.45. Il tecnico dopo i sei gol al Meazz: "Non amo perdere e non amo perdere così, ma ogni gara insegna..." ...Questa sera, alle 20.45, il Sassuolo di mister Alessio Dionisi scenderà in campo per l’ultima partita prima della sosta Mondiale: i neroverdi affronteranno nel derby il Bologna di Thiago Motta. Chi ra ...