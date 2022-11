(Di sabato 12 novembre 2022) PALERMO – “Ringrazio gli elettori che mi hanno eletto al Senato, siamo fieri e onorati del lavoro svolto indagli attivisti del, per noi era la prima prova elettorale qui ined è stata anche complicata dalle Regionali. Sono certo che indiventeremo uno dei partiti più”. Carlosbarca ine dopo la prima tappa a Siracusa è arrivato a Palermo per rilanciare con veemenza anche sull’isola il progetto di unche mira a coinvolgere sempre più soggetti politici, diventando un partito stabilmente inserito nel quadro politico. Il leader di Azione, eletto proprio nel collegio01 al Senato, ha voluto ringraziare gli attivisti di Azione in ...

Italpress

E soprattutto tallonata daldi Azione e Italia viva, al 7,6 per cento. Segue, al quinto posto, Forza Italia, che si attesta al 7,1. Mentre più distaccati restano gli altri partiti: ...Maurizio Giannattasio per corriere.it pierfrancesco maran Nella paralisi che ha colpito il Pd all'indomani della candidatura di Letizia Moratti con il, c'è la fuga in avanti di Pierfrancesco Maran, primatista di preferenze a Milano e assessore ... Terzo Polo, Calenda "In Sicilia saremo forti" Agenzia di stampa Italpress PALERMO - "Ringrazio gli elettori che mi hanno eletto al Senato, siamo fieri e onorati del lavoro svolto in Sicilia dagli attivisti del Terzo Polo, per ...Le parole di Conte sono giunte a seguito della scelta del Partito democratico che ha individuato in Alessio D’Amato – oggi assessore alla Sanità – candidato unico nell’ambito di un accordo con il ...