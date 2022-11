Terrorismo | foreign fighter italo-marocchino arrestato dalla Polizia Condannato a 4 anni di reclusione

Già condannato a quattro anni di carcere, è accusato di, tortura e odio razziale. Arrestatofighter. La polizia di Brescia ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in ...Unfighter italiano di origini marocchine è stato arrestato dalla polizia di Brescia. E' ...con l'aggravante delle sevizie, della crudeltà e dell'aver agito con finalità die odio ...Ordinanza di custodia cautelare in carcere per un 28enne fermato nel 2019 e operativo del sedicente Stato Islamico ...Arrestato, processato e condannato in appello un foreign fighter a Brescia che aveva aderito alla jihad islamica: torturava i riottosi alla jihad ...