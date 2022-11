“Terribile” Albertino | gamba e braccio amputati Choc nel giardino di casa | l’agghiacciante scena davanti al figlio

Leggi su caffeinamagazine

nel cortile di. Si chiamaEsposti il 92enne aggredito da un cinghiale. L'anziano uomo si trovava a San Giovanni del Dosso, in una corte agricola dell'abitazione di via Guantara, al confine con il comune di Concordia, in provincia di Modena, quando all'improvviso avrebbe subito l'aggressione che ha richiesto l'immediato trasporto in ospedale.Esposti aggredito da un cinghiale. In un primo momento, il 92enne aveva sentito abbaiare il cane. Insospettito che stesse accadendo qualcosa,si è avvicinato quando si è poi reso conto di averea sé un cinghiale. La notizia viene riportata e diffuso su Il Corriere della Sera.