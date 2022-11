Tennis | Novak Djokovic | “In Italia mi sento come a casa Voglio vincere il trofeo alle ATP Finals”

(Di sabato 12 novembre 2022) Tutto pronto per l’ultimo torneo ATP dell’anno: a Torino in scena leche sono state presentate in questi giorni. Presenti i migliori ottoti al mondo, l’attesa è ovviamente perche va a caccia del record di Roger Federer di sei edizioni vinte. Le parole del serbo ai microfoni di Super: “È un piacere tornare in, qui mie sono venuto peril”. Prosegue, parlando della sua stagione: “Un’annata strana e diversa daltre, è stato difficile rimanere tranquillo in campo. Era una sfida con quello che succedeva fuori”. Ma la vittoria a Wimbledon: “Mi ha fatto sentire più libero, e negli ultimi tornei ho giocato molto ...

... vediamo anche quelle diDjokovic . Il serbo si è detto molto contento dell'accoglienza che ... ma anche per questo torneo e questo paese dove ilè uno sport popolare da diversi anni. È ...Ha grandi motivazioni ed ha altri 5 - 6 anni di, sono certo che ancheDjokovic e Rafa Nadal non vorranno rivedere un Thiem nella miglior condizione possibile', ha concluso Green. Photo ...Novak Djokovic, arrivato alle Nitto ATP Finals di Torino in ottima forma e con buonissimi risultati alle spalle, ha parlato con i media e ha espresso tutto l'entusiasmo di poter giocare un evento di q ..."E' un piacere tornare in Italia, qui mi sento come a casa e sono venuto per vincere il trofeo". Novak Djokovic ha espresso chiaramente le sue ambizioni al media day delle Nitto ATP Finals 2022 a Tori ...